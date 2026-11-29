На передовой СВО идут интенсивные бои к северу от Харькова. Под контролем - стратегическая трасса у села Щербаковка. Российские операторы дронов перехватили целый ряд бронеавтомобилей с резервами.

Продвижение есть и на Херсонском участке. Наши артиллеристы нанесли сокрушительные удары по укреплениям ВСУ на правом берегу Днепра, позволив пехоте занять стратегические высоты.

Ликвидированы пункты управления беспилотниками и замаскированные блиндажи. Кроме того, удалось уничтожить несколько вражеских терминалов спутниковой связи.