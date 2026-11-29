В Британии придумали, как оправдать миллиардные траты на украинский конфликт и нашли повод для войны с Россией. Событие с массовым количеством жертв в Старом Свете всколыхнет европейское общество и оправдает в глазах избирателей прямое столкновение с Москвой. Лондонский Международный институт стратегических исследований выпустил доклад, в котором предупредил о риске диверсий. В подготовке заранее и бездоказательно обвинили нашу страну. Названы даже страны, население которых назначили сакральными жертвами, это – Польша и ФРГ.

Тема массово тиражируется в англосаксонских медиа. Они, конечно, не упоминают о том, что опубликовавший антироссийский доклад институт получает гранты от Минобороны Британии, а его главными спонсорами являются ведущие военно-промышленные корпорации США и Европы: британская BAE Systems, американские Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, а также европейские концерны Airbus и Saab. Для производителей оружия любая потенциальная война или просто подготовка к ней - это многомиллиардные прибыли. И им невыгодно, чтобы украинский конфликт закончился, а новый не начался.

Пока Британия только собирается поставить под ружье 100 тысяч резервистов, Польша уже отрапортовала о готовности к войне с Россией. Полем битвы Варшава назначила Прибалтику. Об этом сообщает польское издание Onet, не уточняя, а располагает ли республика необходимыми для подобной авантюры ресурсами. Варшава сейчас переживает острый политический кризис.

Здесь уже стало национальной забавой: в любой непонятной ситуации выкапывать президента Леха Качиньского, чей самолёт разбился под Смоленском в 2010 году. В Польше готовятся закрыть дело о крушении лайнера. Национальная прокуратура опубликовала результаты работы международной группы специалистов. Те пришли к выводу, что никакого взрыва на борту не было, экипаж слишком поздно начал снижение и так же поздно принял решение об уходе на второй круг.