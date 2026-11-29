В Германии уровень заполненности газовых хранилищ гораздо ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Об этом говорится в отчете Федерального сетевого агентства.

Руководителей страны обвиняют в плохой подготовке к отопительному сезону. А те продолжают курс на отказ от российских углеводородов и призывают переходить на альтернативные источники. В одной из деревень решили провести эксперимент: отключились от общих сетей и надеялись продержаться пять часов за счёт энергии солнца и ветра. Но опыт не удался. Погода выдалась пасмурной и безветренной.

Способ справиться с кризисом ищет и автопром. Концерн "Мерседес" решил экономить, а для этого начал закрывать заводы и сокращать персонал. Чтобы подсластить пилюлю, запустят программу компенсаций для тех, кто уволится добровольно. В следующем году такие предложения получат 30 тысяч сотрудников.