В Мьянме 16 человек получили сильные ожоги на традиционном фестивале огней. Всего же за медицинской помощью обратились около 120 пострадавших.

Инцидент произошёл, когда в небо поднимался гигантский воздушный шар с пиротехникой. Фейерверки сработали преждевременно. Искрящиеся и взрывающиеся снаряды падали в толпу. Зрители стали убегать, началась паника и давка.

В конце ноября в стране отмечают традиционный праздник, который символизирует окончание сезона дождей. Ключевое мероприятие - соревнования по запуску аэростатов.