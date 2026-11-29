Сергей Собянин в мессенджере "Макс" поздравил столичных газовщиков с Днём газового хозяйства Москвы. Мэр напомнил, что его история началась в 1865 году с обычных уличных фонарей.

Сегодня газовое хозяйство города – это более девяти тысяч сетей и шесть тысяч специалистов. Сети постоянно обновляют и внедряют в работу цифровые технологии управления.

За газовым хозяйством следит единая диспетчерская, в которой основные процессы автоматизированы и функционируют на базе отечественного программного обеспечения, отметил мэр.