За тысячи километров от дома и на головокружительной высоте - московские школьники и студент колледжа покорили вторую по высоте после Килиманджаро вершину Танзании – вулкан Меру. Восхождение заняло три дня, и всё это время участники научной экспедиции были без связи. О своём путешествии рассказали во время прямой трансляции из Аруши - города у южного подножия африканского гиганта.

К вершине выдвинулись ночью, пока не началась изматывающая жара. Двигались в темноте с фонариками. "На вершине мы были в семь часов. Семь часов непрерывного движения вверх по каменным осыпям, по так называемым бараньим лбам, по сложному рельефу", - рассказывает полярный путешественник, директор лаборатории путешественников, руководитель экспедиции Матвей Шпаро.

Из-за активного подъёма некоторые участники почувствовали недомогание - началась так называемая горная болезнь, но до вершины дошли все. Вулкан Меру хранит следы мощных древних катастроф, он потерял часть своего восточного склона, и теперь его кратер похож на подкову.

Во время экспедиции ребята проводили научную работу, и у каждого были свои задачи. Алексей Лецких изучал насекомых, другие - горные породы и образцы пепла. Ребята хотели помочь учёным найти ответ - когда проснется этот спящий гигант.

В Восточную Африку участники экспедиции попали после жёсткого многоэтапного отбора, который включал учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае и Подмосковье. Организаторы проекта получили около десяти тысяч заявок, победителями стали сильнейшие пять девушек и шесть юношей.