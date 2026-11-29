Здесь расположен самый большой старинный водоём столицы, названный в честь Бориса Годунова, когда-то владевшего этими землями. В окрестностях много позже жил Иван Бунин, а писатель Леонид Андреев тут познакомился со своей супругой. Главная достопримечательность этих мест связана с именем императрицы Екатерины Второй.

Всё это о районе Орехово-Борисово Северное. Заслуженный артист России Михаил Богдасаров влюбился в Царицыно двадцать лет назад. Тогда ещё приезжал сюда гулять с детьми. Парк и дворец были заложены по повелению императрицы в 1776 году. Начинал строительство придворный архитектор Василий Баженов. По его проекту возвели фигурные мосты, хлебный дом, малый дворец. Но вскоре мастера отстранили от дел. Работу продолжил его ученик Матвей Казаков. Именно его авторству принадлежит Большой царицынский дворец. Столетия спустя поместье восхищает и вдохновляет посетителей.

Михаил Богдасаров закончил ГИТИС. Служил в театрах, в том числе Театре кукол имени Сергея Образцова и Театре-студии Олега Табакова. Зрители знают его по ролям в кино "Каникулы строгого режима", "Мамы", "Полицейский с Рублёвки", "Майор Гром: Чумной Доктор". После окончания высших режиссёрских курсов Михаил Богдасаров сам взялся за постановку. На один из творческих экспериментов его вдохновило Царицыно. С поместьем связано много городских легенд. Именно здесь режиссёр придумал спектакль "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь".

Царицыно - главная достопримечательность района Орехово-Борисово Северное, но не единственная. Ещё одной точкой притяжения выступает детская музыкальная школа имени композитора Шебалина. В ней после ремонта в 2000 году появился большой современный концертный зал, где выступают музыканты со всего мира. В школе пять отделений - фортепианное, струнное, духовое, народное и хоровое. Здесь учатся 850 ребят. Освоить можно любой инструмент.

Расширяется функционал и других учреждений образования. С 1953 года в районе работает библиотека №147 имени поэта Сергея Орлова, или "Орловка", как её ласково называют сотрудники. Первое её здание было в селе Борисово на прудах. Новое находится на улице Домодедовской. В библиотечном фонде более 50 тысяч книг. Рядом с книжными полками - комфортный коворкинг с компьютерами и бесплатным Wi-Fi.

Современная трансформация отразилась и на медицинских учреждениях. Детская поликлиника № 2 недавно была отремонтирована по общегородскому стандарту. Вместо тёмных коридоров - светлое и комфортное пространство. Но главное - значительно расширился парк специального оборудования.

В районе Орехово-Борисово Северное живет больше ста тысяч жителей. Здесь есть всё для комфорта - магазины, торговые центры, зелёные зоны, детские площадки. Музеи и научные комплексы. Район меняется и развивается, как и вся столица.

"Мне очень нравится то, что происходит в Москве. Это всё для людей, для туристов, для развития туристического бизнеса. Москва стала очень красивой, она стала насыщена огнями. Она светится вся", - говорит Михаил Богдасаров.