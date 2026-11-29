Сегодня юбилей у народного артиста Евгения Миронова. Ему 60. И эта цифра совсем не вяжется с его творческой энергией. Число проектов, в которых он сейчас может быть занят одновременно впечатляет. Тонкая психологическая драма, масштабное историческое кино, сказка... Миронов -магнетический, точный и при этом лёгкий, будто перевоплощения происходят сами собой.

С юбилеем артиста поздравил Сергей Собянин. "Спектакли с Вашим участием собирают полные залы и дарят поклонникам радость встречи с искусством высокой пробы. Миллионы зрителей знают и любят Вас по фильмам, которые приумножают лучшие традиции отечественного кинематографа", - отметил мэр.

Он и правда - Волшебник! Способен не только убедить всех в Изумрудном городе снять очки, но и поверить во что угодно. Магия в каждом кадре. Однако на съёмочной площадке - не Гудвин Великий и Ужасный творит чудеса. Народный артист Евгений Миронов. Он объясняет - артистический ген у них в семье. Но лично у него всё началось непросто - с преодоления самого себя.

Дальше – больше. Саратовское театральное училище, переезд в Москву и судьбоносная встреча с Олегом Табаковым. Тот угадал его сразу. И вот уже в "Табакерке" Миронов готовится к своей звёздной роли в спектакле "Страсти по Бумбарашу". А публика в МХТ гомерически хохочет над его Джорджем в легендарном "Номере 13". Невероятная органичность и такая же невероятная внутренняя энергетика - Миронов прошёл в буквальном смысле огонь и воду мировой режиссуры. Работал с Някрошюсом, Донелланом, Штайном.

"Я Гамлета никогда не мечтал сыграть. Мне казалось - это не мой герой. Но тем не менее я сыграл его дважды у двух великих режиссёров", - признаётся актёр.

Кино его тоже приняло без сопротивления. С самых первых ролей. Удивительный партнёр, с ним очень легко играть - говорит Лидия Вележева. Во время работы над сериалом "Идиот", когда снимали крупные планы её героини - Настасьи Филипповны - Миронов не уходил с площадки. Оставаясь князем Мышкиным, помогая сохранить настроение.

Как?! Как он это делает? Вот главный вопрос, который задаёт публика после его спектаклей и фильмов. Абсолютное перевоплощение. При этом - его актёрская Вселенная необъятна - Достоевский, Чайковский, Леонов, Горбачёв, Солженицын. Признаётся - иногда сложно выйти из роли. Были две, которые будто прилипли – Мышкин и Ленин.

Уже в 37 он - народный артист. В 40 начал создавать свой идеальный театр. Без постоянной труппы. С приглашёнными режиссёрами и актерами со всего мира. Здание двадцать лет назад фактически было руиной. У Евгения Миронова сейчас не только театр. Выстраданная премьера - фильм о Владимире Арсеньеве. У него - фестивали в разных точках страны и мира, благотворительные фонды. Ему не хватает времени в сутках, особенно на отдых.

У него принцип - воспитывать сына Петра без нравоучений. Только на своём примере. Поступками. "Я ничего специально не делаю, понимаете. Как я живу, так я живу. В этом смысле я должен быть честен перед собой. Потому что у меня сын", - говорит Миронов.

А ещё у него - предложение за предложением. От которых невозможно отказаться. Давно собирался в кино поработать с Алексеем Германом. В Театре с Евгением Писаревым начнут ставить "Двенадцатую ночь". В общем, всё по-прежнему - в актёрской Вселенной Евгения Миронова ожидается рождение сверхновых звёздных персонажей.