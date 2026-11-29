Самолёт, летевший в Москву из Красноярска, пришлось экстренно сажать в Новосибирске. На борту лайнера никто не смог успокоить пьяного пассажира.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дебошир – 40-летний мужчина - проявлял агрессию, ругался матом и на большой высоте пытался открыть аварийный выход. На замечания других пассажиров и требования бортпроводников прекратить хулиганить он не реагировал.

После посадки самолёта, прибывшим на место полицейским, пришлось применить физическую силу и спецсредства для того, чтобы успокоить дебошира. Нарушитель общественного порядка задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.