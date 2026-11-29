Канаду лишили права проводить соревнования по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Всё из-за отказа выдать визы российским и белорусским спортсменам.

Решение приняла Международная федерация водных видов спорта. Её представители по-прежнему настаивают на проведении соревнований, свободных от политики. А значит, наши спортсмены должны участвовать наравне с другими.

Право принять первый этап Кубка мира по прыжкам в воду в феврале передано Мексике. А вот где проведут четвёртый этап Кубка мира по синхронному плаванию, ещё не известно.

До этого Канада уже отказала в визах членам нашей молодёжной сборной для поездки на Чемпионат мира. При том, что спортивный арбитражный суд обязал допустить россиян. За это нарушение Оттава никакого наказания не понесла.