Днём 29 ноября российские войска нанесли новые удары по целям на Украине. Подробности сообщили в Министерстве обороны.

В Харькове поражены цеха табачной фабрики Philip Morris, там изготавливали боеприпасы для украинской армии.

В Днепропетровской области атакована электроподстанция мощностью 330 киловольт. Ещё одна электроподстанция поражена в Харьковской области, они обе обеспечивали энергией предприятия ВПК Украины.

В Чёрном море удар пришёлся по судну с грузами военного назначения. Оно шло курсом на Украину.