Сергей Собянин поздравил юных москвичей, завоевавших награды на международном чемпионате по робототехнике RoboCup в Китае. Мэр пожелал ребятам интересных проектов и побед.

Столицу в Поднебесной представляли 14 человек с 12 роботами. У них было около 500 соперников из более чем 20 стран. Школьники разрабатывали и программировали автономных роботов-футболистов, показывали возможности роботов-спасателей.

Международный чемпионат RoboCup проходит с 1997 года, Россия принимает в нём участие с 1999 года.