На Кубани и трассе М-4 "Дон" ограничено движение грузовиков. Порывы ветра, который обрушился на Геленджик и Новороссийск, достигают 37 метров секунду. По шкале метеорологов - это 12-балльный шторм.

На одном из участков из-за урагана опрокинулась многотонная фура, после чего грузовик влетел в металлическое ограждение. После этой аварии экипажи ДПС перестали пускать на трассу большегрузы.

В Новороссийске ветер срывает баннеры и мансарды домов, валит деревья и обрывает провода. В городе зафиксировано 11 аварийных отключений электричества. Но коммунальщики пока не могут устранить последствия урагана - находиться на улице сейчас небезопасно.

Власти региона предупредили, что в ближайшие сутки ураган на побережье не утихнет.