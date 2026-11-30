Россия готова к переговорам по Украине для достижения устойчивого и справедливого мира, но не будет на период их проведения в любом формате делать паузу в специальной военной операции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Задачи, которые должны быть решены для выхода к этой цели, были обобщены в программном выступлении главы государства в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции", — отметил Лавров.



Он отметил, что перемирие, на котором ультимативно настаивают члены ЕС и НАТО, с отсрочкой решения всех остальных вопросов будет означать лишь передышку для восполнения истощенных военных арсеналов киевского режима.



Москва не отказывается от диалога, но он должен быть профессиональным и нацеленным на искоренение первопричин кризиса, добавил глава МИД РФ.