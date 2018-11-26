РГО направило почти 500 млн рублей на медиагранты

В Российском географическом обществе рассказали, какие медиапроекты организация готова финансово поддержать в следующем году.

Пресс-секретарь президента России и председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков подвел итоги прошлого грантового конкурса и ответил на вопросы журналистов.

Всего за восемь лет общество направило почти полмиллиарда рублей на помощь в создании 206 информационных проектов. Их авторы отправлялись в поисковые экспедиции, работали с историческими документами, шли по следам знаменитых русских первопроходцев и сами совершали географические открытия.

Дмитрий Песков отметил высокий уровень теле- и радиопрограмм, вышедших в федеральное вещание в этом году при поддержке РГО. При этом особо отметил новую цель конкурса - поиск интерактивных форматов для распространения информации в молодежной среде.