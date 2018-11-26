Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

В Москве в понедельник запущен новый вид транспорта - канатная дорога. Она протянулась от спорткомплекса "Лужники" до Воробьёвых гор. Время в пути между конечными станциями - 5 минут. К слову, сейчас, чтобы добраться от одной точки до другой, надо около 20 минут, и то на машине. Новая дорога будет удобна для учеников спортивных школ. Именно с ними фуникулёр открыл мэр столицы Сергей Собянин.

Два берега Москвы-реки теперь соединяет канатная дорога. От смотровой площадки на Воробьёвых горах до спорткомплекса "Лужники" напрямик - всего пять минут.

Кабинка на восемь человек, на каждой стороне по четыре места. По технике безопасности обязательно нужно сидеть, гондола достаточно сильно раскачивается. Здесь тепло, есть освещение внутреннее и внешнее, Wi-Fi. А ещё есть встроенный mp3 плеер, можно слушать музыку, если вставить наушники. Ну и, конечно, потрясающий вид из окна.

Длина канатной дороги 720 метров. Три станции: "Воробьёвы горы", промежуточная "новая лига" на Воробьевской набережной, и "Лужники".

Канатная дорога станет частью большого спортивного кластера, который появится на склоне Воробьёвых гор. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в понедельник с юными спортсменами.

Школа зимних видов спорта, несколько склонов для лыжников и сноубордистов, трамплин. По канатной дороге будет ходить два типа гондол: крытые для туристов и открытые с креплениями для лыж, а летом для велосипедов.

На канатной дороге предусмотрены абонементы и тарифная сетка: Проезд в одну сторону стоит 400 рублей, туда и обратно 700. Для учащихся спортивных школ проезд будет бесплатным.

Виктор Прокушев, Владимир Черных, Александр Голубев, "ТВ Центр".