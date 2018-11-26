В Мосэнергосбыте рассказали, как мошенники обманывают владельцев счетчиков

В столице участились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками Мосэнергосбыта, заставляют горожан менять счётчики. Жители выкладывают внушительные суммы, но, как потом выясняется, такие приборы поставить на учёт нельзя. Почему? И как распознать лжеинспектора?

Максим Жаринов - житель обычной московской пятиэтажки. Благодаря недавнему знакомству с инспектором якобы "Мосэнергосбыта" мужчина приобрел новый электросчетчик. А заодно и опыт, что верить мошенникам нельзя.

"Говорит, у вас счетчик ваш вышел из строя. Говорит, требуется его срочная замена. Если вы не поменяете, то у вас с этого месяца уже будут платежи по увеличенной ставке", - рассказал Максим Жаринов.

Они звонят на домашние телефоны, или сразу стучатся в двери квартир. Представляясь сотрудниками энергокомпаний, инженерами, контролерами и инспекторами, показывают откровенно липовые корочки и бейджи с надписями крупным шрифтом, желательно красного цвета. Но главное психологическое оружие мошенников - строгий и уверенный голос.

Максим признается, что потерял бдительность и согласился поменять свой старый счетчик на новое устройство. Лжеинспектор в течение пяти минут организовал замену, выдал квитанции, получил оплату - 4900. И даже пломбу поставил. Однако в Мосэнергосбыте такой счетчик на учет ставить отказались.

Откровенные мошенники не предупреждают своих клиентов о том, что срывать пломбы Мосэнергосбыта с установленных приборов учета, пусть и отслуживших свой срок, незаконно. Это объяснили Максиму уже в офисе сетевой компании во время личного визита.

Сетевая компания имеет законное право взять максимальную оплату за электричество. Причем, с момента последнего визита официального контролера.

О том, что новый счетчик может обойтись слишком дорого, лжеинспекторы умалчивают. Как утверждают в Мосэнергосбыте, случаев подобного мошенничества в столице - тысячи. В зоне особого риска - относительно старые жилые дома, в основном пятиэтажки. Где электросчетчики устанавливали более 10-15 лет назад.

Андрей Сидоренко, Дина Самохина, Денис Кузнецов, "ТВ Центр".