Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией

В связи с ситуацией в Керченском проливе, Россия жестко призывает "западных спонсоров Киева" угомонить украинские власти, которые пытаются получить политические очки перед президентскими выборами.

Российская сторона призывает западные страны не дать украинским властям обострить ситуацию в стране, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", - цитирует его "Интерфакс".

Лавров подчеркнул, что произошедшее в Керченском проливе – это провокация, нарушение положений международного права, а также попытка отвлечь внимание населения от предстоящих президентских выборов. Министр отметил, что после введения военного положения на Украине у властей могут "развязаться руки в Донбассе".

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи.

Москва ранее обвинила Киев в провокации, подчеркнув, что ВМС Украины не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. Россию в ответ назвали агрессором. Вечером в понедельник Совбез ООН экстренно соберется по поводу обострения ситуации в регионе.

В понедельник Украина привела в полную боеготовность армию. Петр Порошенко также предложил ввести режим военного положения в стране. Его инициативу позже 26 ноября рассмотрит парламент.