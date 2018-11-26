Роскосмос прояснил судьбу спутников "Ресурс-П"

В Роскосмосе сообщили, что спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №2 был выведен из состава российской орбитальной группировки после анализа специалистов. Другой аппарат из серии – "Ресурс-П" №3 – в настоящее время находится на исследовании главного конструктора. Ранее о том, что Россия лишилась двух спутников, сообщила газета "Коммерсант".

Из состава российской орбитальной группировки был выведен только один аппарат "Ресурс-П", а не два, как ранее сообщила газета "Коммерсант".

"По результатам проведенного специалистами госкорпорации "Роскосмос" анализа, принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата "Ресурс №2", - сообщили в Роскосмосе в понедельник.

Как пояснили "Интерфаксу" в госкорпорации, еще один аппарат, который был отправлен в космос для наблюдения земной поверхности, находится в настоящее время на проверке, и он не был выведен.

"Спутник "Ресурс №3" находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли", - сказали в госкорпорации.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных пяти лет из-за критических проблем, появившихся уже после их запуска.

По информации газеты, в группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019-2020 годах.