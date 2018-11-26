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Путин в курсе ситуации в Керченском проливе

14:00
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Президент России Владимир Путин оперативно получал данные о происходящем в Керченском проливе. Телефонных разговоров в связи с инцидентом у российского лидера пока не планируется.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации в Керченском проливе, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет о серьезнейшей провокации, поэтому, конечно же, президент получает полную информацию", - цитирует его РИА Новости.

Спикер Кремля добавил, что возможное введение военного положения на Украине после инцидента в проливе напоминает "электоральные интриги".

"Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами. Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Украины в проливе провокацией, попыткой отвлечь внимание населения от предстоящих президентских выборов.

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи.

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