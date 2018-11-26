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Cуд внезапно выпустил рэпера Хаски на волю

14:10
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Суд в Краснодаре учел "исключительные личные обстоятельства" и отменил административный арест рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест рэпера Хаски (настоящее имя - Дмитрий Кузнецов).

"Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием", - сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян в Facebook.

Суд учел "исключительные личные обстоятельства" при принятии решения. О чем именно идет речь, пока не уточняется.

22 ноября суд в Краснодаре приговорил Хаски к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство и еще на трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Полиция задержала рэпера во время импровизированного концерта на крыше чужого автомобиля у клуба, где был сорван его концерт.

Ранее также сообщалось, что Хаски мог стать фигурантом уголовного дела. Эта информация оказалась ложной.

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