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Стало известно, почему Песков не писал географический диктант

14:39
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, занимающий также должность председателя медиасовета Русского географического общества, признался, что не писал географический диктант 11 ноября.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не писал географический диктант в 2018 году. В разговоре с РИА Новости он пояснил, почему не смог принять участие в мероприятии 11 ноября.

"Я лично не смог. Я был в командировке", - пояснил пресс-секретарь президента России, который также занимает должность председателя медиасовета Русского географического общества.

Комментируя результаты диктанта, он заявил, что в целом географическая грамотность оставляет желать лучшего, хотя у россиян она выше, чем у жителей зарубежных стран.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина.

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