Песков назвал инцидент в Керченском проливе вторжением

В Кремле отказались считать применение российскими военными оружия для задержания кораблей ВМС Украины атакой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

Кремль расценивает инцидент в районе Керченского пролива как вторжение иностранных военных кораблей на территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отказался считать случившееся атакой.

Песков пояснил, что украинские военные корабли вошли в закрытые территориальные воды России, не отвечали на запросы погранслужбы и проигнорировали остальные требования. Российские военные действовали строго по закону: как в соответствии с международным правом, так и внутренним законодательством.

"Я не стал бы называть это атакой, я бы назвал этой действия необходимые по пресечению государственной границы Российской Федерации. На этот счет существуют определенные сценарии у пограничников, которыми они и руководствуются в подобных ситуациях", - приводят слова Пескова агентство РИА Новости.

Говоря о судьбе задержанных украинских военных, представитель Кремля заявил, что не знает подробностей, однако они будут нести ответственность как нарушители российской границы.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт, в небо подняты боевые вертолеты и самолеты. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.