Сравнившая пенсионера с животным камчатская чиновница уволена

Чиновница Камчатского края была уволена после того, как призвала усыпить пенсионера с помощью дротика как животное. Речь идет о ее комментарии в отношении 67-летнего мужчины, который 19 ноября пришел к зданию правительства региона с ружьем.

Правительство Камчатского края уволило сотрудницу, которая сняла на видео вооруженного обрезом пенсионера и в комментарии к ролику предложила усыпить его дротиком как животное.

"Мы выяснили, кто автор этого видео, и с этой женщиной расторгли договор гражданско-правового характера. Она не являлась госслужащей", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

19 ноября к зданию местной администрации пришел 67-летний мужчина. При себе у него был обрез и шесть патронов. Он пытался зайти в здание правительства, однако был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.

"Это только этим, это только дротиком, как животное. Чпок, чтобы он отрубился, потому что хрен его знает, что у него в голове", - именно эти слова стали роковыми для потерявшей работу женщины.

Автор видео: издание "Бизнес Online"

Пенсионер после инцидента был помещен в краевой психоневрологический диспансер.