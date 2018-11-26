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Россия заявила протест в связи с инцидентом в Керченском проливе

15:30
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

МИД России заявляет решительный протест в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины грубо нарушили правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Москва отмечает, что произошла провокация, нацеленная на разжигание "еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России".

Корабли ВМС Украины 25 ноября грубо нарушили правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. В связи с этим МИД России заявляет решительный протест, говорятся на сайте ведомства.

"Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации", - отметили на Смоленской площади.

Москва напомнила, что уже неоднократно предупреждала киевский режим и "его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива".

"Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия возмущена и очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства. В связи с этим Москва требует от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - подчеркнули в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией ситуацию в Керченском проливе. По его словам, Москва жестко призывает "западных спонсоров Киева" угомонить украинские власти, которые пытаются получить политические очки перед президентскими выборами.

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Судна отказались подчиняться требованиям погранслужбы ФСБ. В результате российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи.

Россия обвинила Украину в провокации, указав на то, что украинские ВМС не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. В ответ российскую сторону назвали агрессором. Вечером в понедельник Совбез ООН экстренно соберется по поводу обострения ситуации в регионе.

Кроме того, 26 ноября Украина привела в полную боеготовность армию. Президент страны Петр Порошенко предложил ввести режим военного положения. Его инициативу позже 26 ноября рассмотрит парламент.

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