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Путину понравилась идея доплачивать врачам за снижение смертности

15:35
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

В России могут начать доплачивать участковым врачам, благодаря которым смертность на участке сокращается. Такую идею положительно оценил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин оценил эксперимент с дополнительными ежемесячными выплатами участковым врачам за снижение смертности на их участках.

"Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать?" - предложил президент во время встречи с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

Глава региона рассказал Путину о системе поощрения врачей, которую ввели в Кировской области. "Когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем - довольно-таки серьезные цифры - до 10 тысяч рублей", - приводит слова Васильева ТАСС.

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