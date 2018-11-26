Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков

Жизни трех раненых украинских моряков ничего не угрожает, они находятся в керченской больнице. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова передала эту информацию своей украинской коллеге Людмилой Денисовой.

Трое пострадавших в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряка находятся в Первой Керченской больнице, об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Их состояние не оценивается как тяжелое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни", - отметила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что передала всю информацию о пострадавших своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи. Ранения получили офицер и двое моряков ВМС Украины.