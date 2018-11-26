В Сирии из-за удара коалиции США погибли женщины и дети

Коалиция во главе с США нанесла новые авиаудары по окрестностям города Хаджин в Сирии. В результате есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Большинство из погибших женщины и дети.

Самолеты коалиции во главе с США нанесли авиаудар по деревне Бу-Хасан в окрестностях города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

В результате ударов есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Как передает РИА Новости, большинство из погибших женщины и дети. Их тела все еще находятся под обломками домов.

Ранее коалиция регулярно наносила авиаудары по городу Хаджин, а также близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Это делается якобы для помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

В частности, 24 ноября в результате авиаудара сил международной коалиции в районе города Хаджин погибли не менее 20 человек. Среди жертв оказались девять детей, а также восемь женщин.