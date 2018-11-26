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МИД России передал ноту временному поверенному в делах Украины

18:07
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

​МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины из-за инцидента в Керченском проливе, а также в связи с нападениями украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине.

Временный поверенный в делах Украины в Москве прибыл в МИД России. Об этом сообщает сайт ведомства.

"26 ноября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине", - отметили на Смоленской площади.

В ведомстве привлекли внимание Нимчинского к заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года. Также ему была вручена соответствующая нота.

"Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне", - сообщили в МИД.

О вызове временного поверенного в делах Украины в МИД России стало известно ранее в понедельник. Перед этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что поводом для вызова дипломата стали агрессивные и провокационные действия украинской стороны.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.

В понедельник украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Также украинский лидер внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду.

В Кремле применение российскими военными оружия для задержания кораблей ВМС Украины отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

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