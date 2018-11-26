Порошенко предложил ввести военное положение на 30 дней из-за выборов

​Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде ввести военное положение в стране на 30 дней, чтобы не сорвать выборы главы государства. Также он подчеркнул, что вводит его 28 ноября с 9:00 по всей территории страны.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам своей страны. В частности, он предложил ввести военное положение в стране на 30 дней, а не на 60, как планировалось ранее, сообщает TVC.ru.

"Хочу огласить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Для чего? Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию", - подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что очередные выборы главы государства должны состояться 31 марта 2019 года, как и предполагалось.

При этом Порошенко заявил, что еще до решения Верховной Рады принял решение о введении военного положения на всей территории Украины с 28 ноября с 9:00.

По словам украинского президента, разведывательные данные говорят якобы о наличии серьезной угрозы операции на суше против Украины.

"Тут на несколько страниц (в тайном документе с разведданными, - прим. ред.) - детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал он.

По его словам, речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах и БТР.

Ранее в понедельник Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Украинский лидер внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную Раду. Однако депутаты от "Радикальной партии" заблокировали трибуну председателя парламента. Они требуют обсудить документ с президентом.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом на требования погранслужбы ФСБ они не реагировали. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. Суда задержали в 20 километрах от берега.

В Кремле действия российской стороны отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.