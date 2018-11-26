Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер

В Москве появится инновационный кластер. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Владимир Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера. Документ размещен на официальном портале правовой информации, передает TVC.RU. Согласно указу, новый кластер должен обеспечивать координацию взаимодействия предприятий в сфере промышленности, науки, образования и связи.
С просьбой подготовить указ о создании в Москве научно-производственного кластера к президенту в начале года обратился Сергей Собянин. Старт разработке проекта может быть дан уже до конца года.
Работу кластера будет обеспечивать специализированный фонд.
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