Зачем Порошенко ввел военное положение на Украине

Военное положение на Украине вступит в силу только после того, как его утвердит Верховная Рада. Парламент должен принять документ в понедельник, но договориться не получается. Представители "Радикальной партии" заблокировали трибуну спикера и требовали встречи с президентом, чтобы детально обсудить ситуацию. Парламентарии высказывали недовольство, что Порошенко подписал указ о введении военного положения, не консультируясь с депутатами.

Лица, скрытые масками, нацистские лозунги, файеры в вытянутых по принципу фашистского приветствия руках — привычная картина в центре Киева. В понедельник украинские националисты собрались у стен здания администрации президента Петра Порошенко. Они требуют максимального обострения отношений с Москвой, отмечает "ТВ Центр".

Возле российского консульства в Харькове радикалы сожгли триколор. Разгул националистов по всей Украине продолжается второй день подряд. Полиция никак этому не препятствует. Москва возмутилась разгулом экстремистов и потребовала от Киева привлечь к ответственности виновных и обеспечить неприкосновенность наших дипломатических зданий и работающих в них людей, и выразила решительный протест в связи с грубым нарушением украинскими кораблями правил мирного прохода в Черном море.

В связи с инцидентом в Керченском проливе в российский МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский. Москва сочла действия Киева провокацией.

"Речь идет об очень опасной провокации. Поэтому, конечно, она требует особого внимания и особого разбирательства", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули: российская сторона действовала в строгом соответствии как с международным правом, так и с внутренним законодательством. Речь идет о вторжении в территориальные воды Российской Федерации иностранных военных кораблей. В нашем МИД назвали предполагаемые цели устроенной Киевом провокации и зачем Петру Порошенко понадобилось введение военного положения. И это не только очередной пакет санкций, которые украинские власти с завидным усердием призывают ввести против Москвы своих западных кураторов.

"Конечно, санкции — это плохо всегда. Но когда из-за инцидента, подобно вчерашнему, та сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться как объект новых санкций, то такую политику нам комментировать очень сложно. Уже запущен процесс объявления военного положения на Украине. Господин Турчинов сказал, что это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как власть украинская пытается вырулить из ситуации, которая населением принимается всё более негативно", - говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта. Буквально через пару недель должна стартовать избирательная гонка. А 31 декабря - разрешена агитация за кандидатов. И в фаворитах отнюдь не Петр Алексеевич. Социологические опросы говорят в пользу Юлии Тимошенко и даже украинского шоумена Владимира Зеленского. Рейтинг артиста выше, чем у действующего президента. За Порошенко готовы отдать свои голоса не более 7% избирателей. Это уровень статистической погрешности. Что совсем не удивительно, учитывая, что пока украинские олигархи богатеют, в том числе и шоколадный президент, население стремительно нищает.

Скорые выборы действующему президенту сейчас совсем не кстати. Объявление военного положения, достигшие практически дна рейтинги, конечно, вряд ли поднимет, но вдруг сплотит население перед внешней угрозой. Да и время протянуть можно. Решение об этом принималось мгновенно: ночной Совбез Украины, подписание указа о введении военного положения главой государства. И в тот же день внесение документа в Верховную Раду, которая рассматривала его в закрытом режиме.

"У нас есть неопровержимые доказательства того, что эта агрессия, это нападение на корабли Военно-морских Сил Украины было не ошибкой, не случайностью, а целенаправленными действиями. Хочу также заявить, что введение военного положения никаким образом не означает, что Украина будет проводить какие-либо наступательные действия", - пообещал Порошенко.

Он утверждает: Украина к войне не готовится. Но одновременно с этим отдает приказ привести вооруженные силы в полную боевую готовность. Президентский указ изначально предполагал, что военное положение на Украине будет действовать 60 дней: с 26 ноября по 25 января 2019 года. И его всегда можно продлить. Естественно, в таких условиях ни о какой предвыборной агитации речи идти не могло. Равно как и о выборах в марте. Они бы тоже были перенесены минимум на 2 месяца.

"Петя знает, что рейтинги его нулевые. Петя знает, что не пройдет он. А если не получается пройти, он готов пойти на все. И вот он идет сейчас на все – на военное положение", - рассуждает украинский блогер Анатолий Шарий.

После поднявшейся волны негодования Петр Алексеевич чуть-чуть сдал назад и переиграл сроки введения военного положения в обращении к народу - с 60 дней до 30. Вступит оно с 28 ноября, и клятвенно пообещал , что на выборы это никак не повлияет. Впрочем, военное положение — это не только перенос или отмена народного волеизъявления. Это ограничение и других конституционных прав населения, запрет забастовок, изъятие имущества в пользу армии. И многое другое. На это обращает внимание в соответствующем заявлении украинское движение "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Военное положение" даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытию СМИ и ограничению свободы слова, а также конституционных прав и свобод граждан Украины.

Нынешний режим — банкрот. Они не имеют права остановить жизнь всей страны из-за своей жажды власти и неспособности решить военный конфликт на востоке мирным путем", - говорится в заявлении.

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили резко против введения военного положения, предупредили о возможном хаосе в стране. Но Петру Порошенко есть что терять: помимо власти еще и деньги. Ведь пока он президент, его личное благосостояние растет как на дрожжах. А ради этого можно пожертвовать не только правами и свободами собственных граждан, но и жизнями. Например, парой десятков моряков. Ведь давая отмашку на провокацию в Керченском проливе, Порошенко не мог не понимать, что по нарушителям границы могли открыть и огонь на поражение.

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов. "ТВ Центр".