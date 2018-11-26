Совбез ООН заблокировал российскую повестку по керченскому кризису

Семь членов Совбеза ООН проголосовали против обсуждения нарушений украинскими военными кораблями границы России. Заблокировать предложение Москвы предложила постпред США Никки Хейли.

США и их союзники фактически заблокировали рассмотрение в Совете безопасности ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе. Накануне Москва запросила созыва экстренного заседания Совбеза, передает "ТВ Центр". Оно продлилось не более 15 минут.

Постпред США Ники Хейли сразу же попросила членов Совбеза проголосовать против предложений России и семь членов Совбеза пошли на поводу у требования США. Поддержали Россию Китай, Казахстан и Боливия. 4 страны воздержались.

Глава нашей делегации Дмитрий Полянский выразил сожаление по поводу позиции стран, которые испугались США, и отметил, что никто не сможет помешать России поднимать те вопросы, которые мы считаем важными.