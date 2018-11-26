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На одном из задержанных украинских судов обнаружили сотрудников СБУ

20:59
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

На одном из задержанных в Керченском проливе украинских судов оказались два сотрудника СБУ. Об этом рассказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одном из задержанных в Керченском проливе украинских судов оказались два сотрудника СБУ. Об этом сообщает ТАСС.

"На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специально задание - действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем", - сказал он на экстренном заседании Совбеза ООН.

Между тем, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания организации отметил, что ВСУ готовят провокацию с химическим оружием в Донбассе. Также они намерены привлечь западные спецслужбы, сообщает РИА Новости.

25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

В Кремле заявили, что действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.

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