В Петербурге открыли памятник героям "Собачьего сердца"

Памятник героям фильма "Собачье сердце" открыли в Санкт-Петербурге. Красную ленту перерезал режиссер картины, которая отмечает 30-летие, Владимир Бортко.

В Санкт-Петербурге к 30-летнему юбилею фильма "Собачье сердце" установили скульптуру с изображением профессора Преображенского и пса Шарика. В открытии памятника принимал участие режиссер киноленты, народный артист России Владимир Бортко. Монумент установили на Моховой улице, где снимались многие сцены картины. На открытии побывала корреспондент "ТВ Центра" Анна Морозова.