Порошенко сбежал от разгневанных депутатов Рады

Президент Украины сбежал из здания Верховной Рады после того, как ряд депутатов заблокировали трибуну парламента, где должно было обсуждаться введение на Украине военного положения.

Петр Порошенко не стал выступать в Верховной Раде, поскольку депутаты от "Радикальной партии" заблокировали трибуну. По данным СМИ, он больше часа прождал в кабинете спикера парламента Парубия, а затем покинул здание.

В партии "Блок Петра Порошенко" поступок президента назвали "логичным", пишет "Интерфакс". В свою очередь, заместитель председателя Рады Оксана Сыроид заявила, что глава государства попросту сбежал, не захотев общаться с парламентариями. Об этом она рассказала изданию Gazeta.ua.

В понедельник Петр Порошенко объявил о введении с 28 ноября военного положения на всей территории Украины. Оно продлится 30 дней, вместо 60, которые предлагал Совет по национальной безопасности. Введение военного положения должна одобрить Верховная Рада, однако заседание фактически было сорвано рядом депутатов, недовольных тем, что Порошенко принял такое решение без консультаций с парламентариями.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт, в небо подняты боевые вертолеты и самолеты.