ФСБ: корабли ВМС Украины направляли орудия на российские суда

Корабли ВМС Украины в ходе инцидента в Керченском проливе в воскресенье расчехлили артиллерийские установки и направили их на российские суда. Об этом заявили в ФСБ России.

ФСБ России рассказала хронологию событий, которые происходили 25 ноября в Керченском проливе. Об этом сообщает TVC.ru.

Группа украинских судов 24 ноября в 21:30 подошла к государственной границе России. Их проинформировали о порядке ее пересечения. Однако Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в установленном порядке.

"От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы России и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется", - отметили в ФСБ.

В 22:23 до судов ВМС Украины довели информацию о закрытии района в территориальном море России на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря.

В ночь на 25 ноября к суднам "Горловка" и морскому буксиру "Яны Капу" подошли еще два корабля "Никополь" и "Бердянск".

После этого БАК "Бердянск" сообщил на пост технического наблюдения о планируемом проходе кораблей ВМС Украины в порт Бердянск Керченским проливом. В ответ российская сторона напомнила, что мирный проход через территориальное море России в этом районе временно приостановлен.

"В 05:50 от командира БАК "Бердянск" получена информация: "В соответствии с положениями Договора между Россией и Украиной "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года" мы имеем право на свободу судоходства", - подчеркнули в ФСБ.

Группа судов ВМС Украины продолжила следовать в направлении территориального моря России. При этом они продолжали игнорировать попытки связаться с ними со стороны российских кораблей.

"В 08:35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации (в нарушение статьи 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, пункта 2 статьи 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О ВМВ, ТМ и ПЗ России"). Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в ТМ (территориальное море, - прим. ред.) России угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В 10:35 корабли ВМС Украины доложили в свой штаб, что они зажаты российскими кораблями. Они действительно были блокированы к югу от Керченского пролива.

ЦОС ФСБ утверждает, что корабли ВМС вошли в территориальные воды России по прямому указанию властей Украины. В 18:30 группа украинских судов попыталась прорвать блокаду пограничных кораблей России.

При этом российский корабль "Изумруд" предупреждал украинские суда о предупредительной стрельбе в случае игнорирования требований об остановке. В итоге российский корабль произвел ее. Он вел стрельбу с расстоянии, на котором можно было видеть, что она предупредительная.

Тем не менее, украинские суда проигнорировали и это предупреждение. В связи с этим "Изумруд" предупредил, что вынужден открыть огонь на поражение "Бердянска". Однако судно не ответило на эти угрозы. В 20:55 российский корабль применил оружие на поражение украинского судна.

После этого "Бердянск" был задержан. С его борта сняли семерых членов экипажа. Из них трое раненых. Им была оказана первая медицинская помощь.

Позднее "Дон" остановил и задержал "Яны Капу". В 21:27 вертолет Минобороны России Ка-52 остановил БАК "Никополь".

"Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах", — говорится в сообщении.

Кроме того, ФСБ опубликовала видео допроса трех моряков с кораблей ВМС Украины. На записях они признали, что российские военные предупреждали командиров судов о необходимости прекратить движение.