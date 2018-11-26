Опубликовано видео допроса задержанных украинских моряков

ФСБ опубликовала видео допроса трех моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны за нарушение государственной границы России в районе Керченского пролива. На записях они признали, что российские военные предупреждали командиров судов о необходимости прекратить движение, передает TVC.RU.

Инцидент произошел 25 ноября. Украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега. В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.