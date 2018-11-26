Рада утвердила военное положение на Украине

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект президента страны Петра Порошенко о введении в стране военного положения.

Верховная Рада Украины утвердила введение военного положения в стране. Об этом сообщает TVC.ru.

За него проголосовали 276 парламентариев.

В ходе заседания с трибуны выступил президент Украины Петр Порошенко. В частности, он предложил ввести военное положение в отдельных частях страны, граничащих с Россией, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Теперь военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива. Документ вступает в силу 28 ноября. Срок действия военного положения - 30 дней.

Предложение президента натолкнулось на ожесточенные споры в Верховной Раде. В частности, депутаты от "Радикальной партии" заблокировали трибуну председателя парламента, потребовав обсудить документ с президентом.

Кроме того, Верховная Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. На требования погранслужбы ФСБ они не реагировали. При этом, как отметили российские спецслужбы, украинские корабли расчехлили орудия и направили их в сторону российских. Чтобы остановить судна украинских ВМС, российская погранслужба открыла огонь. Корабли задержали в 20 километрах от берега.

В Кремле действия российской стороны отказались считать атакой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

Однако на Украине обвинили Россию в агрессии. В понедельник украинская армия была приведена в полную боеготовность.