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Аппарат NASA успешно сел на Марс

22:59
  • понедельник
  • 26 ноября 2018

Зонд InSight совершил успешную посадку на поверхности Марса. Он стартовал с Земли в мае, и теперь станция должна послать первый радиосигнал на нашу планету.

На Марсе совершил успешную посадку модуль автоматической станции Mars InSight. Это произошло в районе нагорья Элизий, передает ТАСС со ссылкой на центр управления полетом станции.

Посадка аппарата Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на Марсе произошла в расчетное время - 14:54 по времени Восточного побережья США (в 22:54 по московскому). Спустя семь минут после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю. Еще через девять минут, он начнет процесс раскрытия двух солнечных батарей. Это произойдет, когда уляжется пыль в районе посадки.

Межпланетный аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета ракетой-носителем Atlas V к Марсу 5 мая. Он стартовал с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

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