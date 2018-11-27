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"Сколько лжи вылито": Захарова о "ненужности дипотношений" Москвы и Киева

08:22
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Россия продолжает придерживаться ответственного подхода к решению проблем, в отличие от Украины. Так прокомментировали в нашем МИД заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ненужности дипломатических отношений с Россией.

Официальная представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Павла Климкина о ненужности дипломатических отношений с Россией, пишет Газета.Ru.

"После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин – прим. ред.) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, - это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения", - сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от Украины, старается ответственно решать все вопросы.

Ранее Климкин, комментируя ситуацию в Керченском проливе, сообщил, что дипломатические отношения с Россией исчерпали себя.

"Что касается отношений с Россией, и по определению эти отношения нам не нужны, и по факту у нас нет таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 миллионах украинцев, которые еще находятся в России", - заявил украинский министр.

25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

В Кремле заявили, что действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом. Однако на Украине обвинили Россию в агрессии. В понедельник украинская армия была приведена в полную боеготовность.

В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.

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