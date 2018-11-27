Путин обсудил с обеспокоенной Меркель инцидент в Керченском проливе

Владимир Путин и Ангела Меркель созвонились в ночь с понедельника на вторник, чтобы обсудить по телефону задержание украинских кораблей Керченском проливе. Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение в стране.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в ночь на вторник обсудили инцидент в Керченском проливе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин назвал провокацией действия украинской стороны, корабли которой нарушили нормы международного права и вторглись в территориальные воды России 25 ноября.
Он акцентировал внимание Меркель на то, что именно украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание конфликтной ситуации в Керченском проливе. "Всё это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", - отмечается в сообщении на сайте Кремля.
Путин в разговоре с канцлером ФРГ выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.
25 ноября три украинских корабля вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. В результате инцидента пострадали три украинских моряка, их жизни ничего не угрожает.
- Украинский военный: в Керченском проливе нас натыкали лицом в грязь
- "Сколько лжи вылито": Захарова о "ненужности дипотношений" Москвы и Киева
- Рада утвердила военное положение на Украине
- Как отреагировал Запад на конфликт в Керченском проливе
- ФСБ: корабли ВМС Украины направляли орудия на российские суда