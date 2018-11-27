"Мне это не понравилось": Трамп о провокации Киева в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не в восторге от конфликта России и Украины в Керченском проливе. По его словам, его оценку разделяют европейские лидеры. Все они в настоящее время работают над тем, чтобы исправить ситуацию.

Обострение конфликта между Россией и Украиной не по душе президенту США Дональду Трампу. Он работает по этому вопросу с лидерами стран Европы.

"Нам не нравится происходящее, будем надеется, что ситуация будет урегулирована. В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим", - сказал он журналистам на лужайке у Белого дома.

Как отмечает НСН, в своем первом комментарии по поводу конфликта в Керченском проливе американский лидер не поддержал позицию Киева. В отличие от госсекретаря США Майкла Помпео он не назвал агрессией действия российских пограничников.

Украина винит Россию в агрессии после задержания трех украинских кораблей 25 ноября в районе Крымского моста. ВМС Украины ранее спровоцировали российскую погранслужбу открыть огонь.