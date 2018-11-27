Катастрофу Медведевой на гран-при объяснили набранным весом

В провальном выступлении российской фигуристки нашли крайнего.

Комментатор Андрей Журанков считает, что спортсменке мешает команда нового тренера Брайана Орсера. И в первую очередь в провале Жени виноваты канадские диетологи. По мнению специалиста, Медведева набрала лишние килограммы.

"С ней работает диетолог, и она может есть все, что угодно. Но то, что мы все увидели во Франции… Кажется, диетолог не справляется со своей работой", – заявил Андрей Журанков.

При этом Орсер пытается добавить образу Жени женственности. Для нее был сделал новый крой платьев. Однако комментатор считает, что такие костюмы только подчеркивают набранные Медведевой килограммы. "Особенно это было заметно в короткой программе. Новая музыка, новый образ, новые платья и чуточку новая фигура – "вау-эффекта" не получилось. Люди не слепые, все это видят. Это не ее", - отрезал в беседе со "Спорт-Экспресс" Журанков.

Но главная проблема Медведевой, по словам комментатора, даже не в этом. "Жене не хватает льда – у нее 45 минут утром и 45 минут вечером. В России группа Тутберидзе работает на льду огромное количество времени, и так было всегда", – цитирует "Дни.Ру" журналиста.

Kicking off the new season with this Japanese famous drink! It tastes great



@rivaland_ojyosamakouso#diet #enzyme pic.twitter.com/DyhfYp53GC — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) July 28, 2018

Напомним, в мае 2018 года двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева сменила тренера. От российского специалиста она ушла к канадцу. 24 ноября впервые в карьере Женя не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место.