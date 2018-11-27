Меган Маркл выдала тайны Елизаветы II

Супруга принца Гарри Меган Маркл своим американским гражданством навлекла налоговую службу США на королевскую семью Великобритании.

Налоговая служба США заинтересовалась доходами супруги принца Гарри актрисы Меган Маркл, а также активами королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, об этом пишет "Взгляд.ру".

США - одна из немногих стран в мире, которая взыскивает налоги не по месту проживания, а по наличию гражданства. Елизавета II и Филипп предоставляют Меган и Гарри дворец для проживания, услуги обслуживающего персонала и транспорт. Американские налоговики имеют право изучить источники доходов Винздоров, чтобы уточнить размер дотаций, которые через них получает Маркл.

Кроме того, американская налоговая служба обратит внимание на доходы принца Гарри. В частности, муж Меган Маркл унаследовал от своей матери, принцессы Дианы, около 25 миллионов долларов и получает по 1,5 миллиона долларов в год от своего отца, принца Чарльза.

Аналитики предполагают, что в связи с этим теперь королевская семья будет требовать от Маркл отказаться от американского паспорта.