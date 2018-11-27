ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл выдала тайны Елизаветы II

10:17
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Супруга принца Гарри Меган Маркл своим американским гражданством навлекла налоговую службу США на королевскую семью Великобритании.

Налоговая служба США заинтересовалась доходами супруги принца Гарри актрисы Меган Маркл, а также активами королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, об этом пишет "Взгляд.ру".

США - одна из немногих стран в мире, которая взыскивает налоги не по месту проживания, а по наличию гражданства. Елизавета II и Филипп предоставляют Меган и Гарри дворец для проживания, услуги обслуживающего персонала и транспорт. Американские налоговики имеют право изучить источники доходов Винздоров, чтобы уточнить размер дотаций, которые через них получает Маркл.

Кроме того, американская налоговая служба обратит внимание на доходы принца Гарри. В частности, муж Меган Маркл унаследовал от своей матери, принцессы Дианы, около 25 миллионов долларов и получает по 1,5 миллиона долларов в год от своего отца, принца Чарльза.

Аналитики предполагают, что в связи с этим теперь королевская семья будет требовать от Маркл отказаться от американского паспорта.  

Читайте также:
Главное сегодня
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение