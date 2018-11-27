Опубликованы фото со свадьбы "Мисс Москва" и короля Малайзии

Малазийский король Мухаммад V женился на "Мисс-Москва-2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает Islam News.

Торжество состоялось 22 ноября в подмосковной Барвихе. 25-летняя невеста надела пышное европейское свадебное платье, а ее 49-летний супруг нарядился в традиционный малазийский костюм. Застолье было безалкогольным, вся еда - халяльной.

В Малайзии король имеет номинальный статус, страной руководят премьер-министр и правительство. Кроме того, Воеводина не сможет стать королевой, поскольку этот титул может получить только уроженка Малайзии.