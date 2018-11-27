Киев признал присутствие на украинских кораблях сотрудников СБУ

Суд Симферополя во вторник должен избрать меру пресечения украинским морякам, задержанным за нарушение границы России. Военнослужащие уже дали признательные показания, подтвердив, что заказ на провокацию поступил напрямую из Киева. На месте работу экипажей координировали два сотрудника СБУ. Как разворачивались события в Керченском проливе - восстановлено буквально по минутам.

Киевский районный суд Симферополя во вторник предъявит обвинения задержанным украинским морякам, передает "ТВ Центр". Против них возбуждено уголовное дело по статье: "Незаконное пересечение государственной границы". Им грозит до шести лет лишения свободы.

Накануне российские следователи провели опрос нарушителей. Оказалось, что на борту бронированных катеров находились представители службы безопасности Украины.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает информацией о том, что провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей. Территориальные воды Российской Федерации, в которые вторглись украинские военные корабли, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров", - говорится в заявлении ФСБ России.

Ведомство опубликовало полную хронологию событий. Из документа следует, что украинские корабли подошли к российской границе ещё в субботу. Пограничники их предупредили, что разрешения на проход в Азовское море Киев не запрашивал. Это обязательная процедура для всех судов. Заявку нужно подать за двое суток. Украинцы это правило проигнорировали. Ночью они произвели дозаправку судов и рано утром вторглись в территориальные воды России. Задержанные рассказали, что, увидев катера береговой охраны, украинцы расчехлили пулеметы и направили в сторону пограничников.

"На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с полными боекомплектами", - сказал командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой.

Береговая охрана неоднократно выходила на связь с украинскими экипажами, предупреждала о недопустимости использования оружия и требовала покинуть внутренние воды России. Во время опроса задержанные моряки рассказали, что отчетливо слышали требования пограничников об остановке.

"Нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство России, и неоднократно говорила нам, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации", - сообщил оперуполномоченный 7-го управления ГУ военной контрразведки СБУ Андрей Драч.

Украинцы шли, отключив все системы обнаружения. Пытались оторваться от пограничников. Совершали опасные манёвры. В 10:30 нарушителей заблокировали на якорной стоянке неподалеку от Керчи. Вечером два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яна Капу" совершили повторную попытку прорваться в Азовское море. После звуковых, световых и пиротехнических сигналов береговая служба открыла предупредительную стрельбу. Украинцы не остановились, хотя слышали и видели все сигналы.

"Перед тем, как открыть огонь, были замечены зеленые ракетницы две. Мы на "Никокополе" дальше шли и шли, с нами связались русские корабли, попросили лечь на реверс, а то по нам откроют огонь", - признался матрос катера "Никополь" ВМС Украины Сергей Цыбизов.

Корабли шли прямым курсом к российскому стратегическому объекту - Крымскому мосту. Пограничникам ничего не оставалось, как открыть огонь. Хватило одного выстрела. Командир катера "Бердянск" сообщил о раненых на борту и запросил помощь. Второй катер – "Никополь" - был остановлен вертолетом Ка-52 и задержан пограничным кораблем "Дон" без стрельбы. В результате инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь.

Как выяснилось позже, катерами-нарушителями командовали идейные украинцы. Богдан Небылица был одним из нахимовцев, которые пели украинский гимн во время поднятия российского флага. Ещё один командир - Роман Мокряк. Автор тактики "волчья стая" - вот как он собирался уничтожать российские корабли.

- Одновременно они не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь. Катера типа "Гюрза" могут действовать как волчья стая, глядишь, один из них и подберется поближе к противнику. Поставят задачу — сделаем! А что, у нас выбор есть?

Выбора, похоже, не было. Все выглядело как заранее спланированная провокация. Пойти на такие опрометчивые действия украинские военные могли только по приказу президента. Порошенко ради собственного рейтинга легко пожертвовал своими моряками.

То, что обошлось без жертв во время этих опасных манёвров, полностью заслуга российских пограничников, которые даже под дулами артиллерии до последнего не применяли оружие против агрессивных нарушителей госграницы.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Крым.