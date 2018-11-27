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Житель Подмосковья жестоко убил мать-пенсионерку

11:04
  • вторник
  • 27 ноября 2018

В Солнечногорском районе Подмосковья 48-летний местный житель до смерти избил свою 80-летнюю мать. Причина трагедии – ссора.

В Подмосковье задержан подозреваемый в жестоком убийстве 80-летней пенсионерки, об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на СК по региону.

Инцидент произошел в Солнечногорском районе Московской области. В одной из квартир 48-летний местный житель во время ссоры со своей 80-летней матерью сильно избил ее.

"Смерть пенсионерки наступила в результате черепно - мозговой травмы с ушибом головного мозга", - отметили следователи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Решается вопрос об его аресте.

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