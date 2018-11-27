На ВДНХ стартовал финал чемпионата по профмастерству WorldSkills

Студенты из 93 российских вузов собрались на ВДНХ. В Москве стартовал финал конкурса "Молодые профессионалы" - WorldSkills Russia.

Строительство, транспорт, дизайн и информационные технологии - это лишь малая часть сфер, в которых соревнуются участники чемпионата. Студенты также могут предложить собственные инновационные решения и найти первое место работы, передает "ТВ Центр".

На форуме "Запуск!" новых сотрудников ищут 50 крупных компаний Москвы. А в рамках деловой программы представители профильных министерств и педагоги готовят рекомендации по совершенствованию образовательных программ вузов.