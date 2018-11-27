Патрушев объяснил провокацию Порошенко в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко сделал украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, разменной картой в своей политической игре. Украинский лидер всеми способами хочет остаться у власти, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Инцидент в Керченском проливе – это спланированная провокация и нарушение международного морского права, об этом в интервью газете "Аргументы и Факты" сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он подчеркнул, задержанные моряки стали разменной картой в политической игре украинского президента Петра Порошенко, который всеми силами пытается остаться во власти.

"С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины", - отметил Патрушев.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.